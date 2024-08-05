Іран через Угорщину попередив Ізраїль про свої плани завдати удару

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно в Тегерані в гостьовому будинку було вбито лідера ХАМАС Ісмаїл Ханія. За версією Ірану його ліквідували за допомогою ракетного удару, але західні ЗМІ пишуть про вибух бомби в кімнаті лідера ХАМАС.

Після цього Іран неодноразово загрожував Ізраїлю ударом. На цьому тлі США захотіли перекинути на Близький Схід додаткову кількість своїх бойових літаків.

За інформацією NYT, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї раніше наказав своїм військовим завдати удару по Ізраїлю.

При цьому, як пише американське видання, іранська влада не хоче атакувати цивільні об'єкти в Ізраїлі.

Більш детально про ситуацію на Близькому Сході - у матеріалі РБК-Україна.

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