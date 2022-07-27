Иран будет ремонтировать российские самолеты и поставлять запчасти к ним

Россия и Иран говорились о ремонте и техническом обслуживании российских самолетов. Также Тегеран будет поставлять комплектующие для бортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Mehr.
Представитель гражданской авиации Ирана Миракбара Разави подтвердил заключение сделки между странами.
Соглашение было подписано во время визита замминистра транспорта России в Иран. Российский чиновник, имя которого не раскрывают, встретился с начальником Управления гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем.
Также Москва и Тегеран договорились увеличить количество пассажирских авиарейсов, число которых вырастет до 35 в неделю.
Напомним, ранее стало известно, что Россия попросила Иран предоставить ей сотню боевых дронов.
Кроме того, российские чиновники по крайней мере дважды за последние недели посетили Иран. В частности, в Тегеран приезжал глава Кремля Владимир Путин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.