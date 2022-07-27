Іран ремонтуватиме російські літаки і постачатиме запчастини до них

Росія та Іран говорилися про ремонт і технічне обслуговування російських літаків. Також Тегеран постачатиме комплектуючі для бортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Mehr .

Представник цивільної авіації Ірану Міракбара Разаві підтвердив укладення угоди між країнами.

Угода була підписана під час візиту заступника міністра транспорту Росії до Ірану. Російський чиновник, ім'я якого не розкривають, зустрівся з начальником Управління цивільної авіації Ірану Мохаммадом Мохаммаді-Бахшем.

Також Москва і Тегеран домовилися збільшити кількість пасажирських авіарейсів, число яких зросте до 35 на тиждень.