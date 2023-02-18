Іран атакував "Шахедом" ізраїльський танкер у Перській затоці

Британська компанія у сфері морської безпеки Ambrey Intelligence заявила, що напад безпілотних літальних апаратів в Аравійському морі зазнали відразу три судна. У компанії припускають, що за атакою стоїть Тегеран.

Удар безпілотником по ізраїльському судну було здійснено підрозділом Корпусу вартових Ісламської революції.

За даними ЗМІ, КВІР запустив дрони "Шахед" ізраїльським танкером Campo Square, що належить бізнесмену Еялю Оферу, в Перській затоці. Джерела у Пентагоні та інших оборонних відомствах підтвердили цю інформацію.

Крім військових джерел на Близькому Сході, ЗС США заявили, що, на їхню думку, під час атаки минулої п'ятниці використовувався безпілотник "Шахед". Ці дрони використовуються російськими військовими для атак в Україні.

Іран заперечує свою відповідальність за напад на танкер.

За даними джерел, у тому ж районі були атаковані танкери Pacific Zicron та Mercer Street.

Саудівське агентство новин повідомило, що аналогічний напад було скоєно на судно, що належить Об'єднаним Арабським Еміратам, у тому ж районі.

Нагадаємо, у листопаді Ізраїль звинуватив Іран у нападі на танкер Pacific Zircon під ліберійським прапором, яким керує підконтрольна Ізраїлю компанія Eastern Pacific Shipping. Компанія заявила, що були незначні пошкодження корпусу, але не було витоку.

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