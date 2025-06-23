Іран атакує у відповідь: що вібувається на Близькому Сході на тлі ударів по базах США

Іран атакував військові бази США

У понеділок Іран офіційно заявив про початок операції "Башарат аль-Фатх" ("Благословення перемоги"), атакувавши американські військові бази в Катарі та Іраку у відповідь на бомбардування США іранських ядерних об'єктів 22 червня.

Свої дії Тегеран назвав "потужною та успішною відповіддю на агресію США".

Основною ціллю стала авіабаза Аль-Удейд у Катарі, де розміщені сили США, та яка є штаб-квартирою Центрального командування США (CENTCOM). При цьому вибухи було чутно в столиці Катару, Досі.

В Іраку під ударом опинилася американська авіабаза Айн-аль-Асад.

Як повідомляє СNN з посиланням на американського чиновника, Іран атакував авіабазу США в Катарі балістичними ракетами малої та середньої дальності. Було використано близько 10 ракет.

Інформації про жертв і постраждалих немає. До того ж у Міністерстві закордонних справ Катару повідомили, що база Аль-Удейд була заздалегідь евакуйована з огляду на напруженість у регіоні.

Закрите небо та скасування рейсів

На тлі ударів Ірану по базах США на Близькому Сході над Катаром і Бахрейном було закрито повітряний простір, авіакомпанії ще низки країн заявили про припинення авіаційних рейсів.

Про призупинення рейсів оголосили авіалінії Кувейту (Kuwait Airways). В Єгипті EgyptAir призупинила всі рейси з Каїра до країн Перської затоки через безпеку в регіоні. Також повітряний простір закрили ОАЕ.

За даними компанії з авіаційної аналітики Cirium, щонайменше 26 комерційних рейсів, що прямували до Дубая або Дохи, були перенаправлені через закриття повітряного простору на Близькому Сході 23 червня.

Катар та країни Близького Сходу засудили атаку Ірану

Речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі назвав атаку на базу Аль-Удейд "порушенням суверенітету та повітряного простору Катару, а також статуту ООН".

"Ми, в Державі Катар, залишаємо за собою право безпосередньо відповісти у спосіб, відповідний характеру і масштабу цієї зухвалої агресії, згідно з міжнародним правом", – наголосив він.

Представник міністерства оборони Катару повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили іранський ракетний удар по авіабазі США в країні.

Водночас за даними ЗМІ, Тегеран заздалегідь попередив катарську сторону про атаку. В Ірані назвали це "символічним ударом", покликаним дати можливість усім сторонам уникнути масштабної ескалації.

Інші країни Близького Сходу також виступили із засудженням дій Ірану:

Єгипет назвав напад "порушенням суверенітету Катару, загрозою його територіальній цілісності та порушенням міжнародного права та Статуту ООН".

назвав напад "порушенням суверенітету Катару, загрозою його територіальній цілісності та порушенням міжнародного права та Статуту ООН". Саудівська Аравія заявила, що напад був порушенням "принципів добросусідства та абсолютно неприйнятним актом, який не може бути виправданий за жодних обставин".

заявила, що напад був порушенням "принципів добросусідства та абсолютно неприйнятним актом, який не може бути виправданий за жодних обставин". Йорданія назвала атаку "агресією, розпочатою Іраном проти братської держави Катар".

назвала атаку "агресією, розпочатою Іраном проти братської держави Катар". Бахрейн заявив, що підтверджує свою повну підтримку та солідарність з Катаром, "що відображає тісні узи братерства та родинних зв'язків між ними".

заявив, що підтверджує свою повну підтримку та солідарність з Катаром, "що відображає тісні узи братерства та родинних зв'язків між ними". Оман засудив регіональну ескалацію, яку, за їхніми словами, спровокував Ізраїль, і яка включає нещодавню атаку Ірану.

Як реагує США на удари Ірану

Як заявив у коментарі CNN чиновник Білого дому, США готувалися до ймовірності того, що Іран може націлитися на американські об'єкти після ударів по ядерній інфраструктурі у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

США перемістили деякі літаки з бази Аль-Удейд на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном ще минулого тижня. А сьогодні американське посольство в Катарі надіслало електронного листа громадянам США в країні, в якому рекомендувало їм залишатися вдома до подальшого повідомлення.

Після повідомлень про запуск Іраном ракет по базі США в Катарі старші помічники з національної безпеки зібралися на нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому.

Посадовці Білого дому стежили за телевізійними моніторами, поки кабельні канали повідомляли про іранські атаки, і, схоже, сприйняли цю новину спокійно, пише Reuters.

Агентство зазначає, що Іран почав атаку приблизно в той самий час, коли президент Дональд Трамп мав зустрітися зі своєю командою щодо бомбардувань США іранських ядерних об'єктів. Жодної додаткової інформації про цю зустріч наразі немає.

Детальніше про те, як була здійснена атака США на Іран і що відомо про цю операцію, – читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці використовувалися: публікації CNN, Reuters, Axios.