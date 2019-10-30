Иракский парламент пытается сместить с должности главу правительства на фоне протестов

Два лидера наиболее многочисленных партий в иракском парламенте согласились работать над отставкой премьер-министра Аделя Абдул Махди на фоне массовых протестов в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, популистский шиитский священнослужитель Моктада ас-Садр, возглавляющий крупнейший блок парламента, попросил Махди назначить досрочные выборы. Получив отказ главы правительства, он призвал своего главного политического конкурента Хади аль-Амири помочь свергнуть его.

Амири, который возглавляет парламентский альянс, занимающий второе место по количеству мест в парламенте, опубликовал заявление, согласившись помочь свергнуть премьер-министра.

"Мы будем работать вместе, чтобы защитить интересы иракского народа и спасти нацию в во благо общества", - говорится в заявлении Амири.

Напомним, вчера десятки тысяч демонстрантов начали акцию протеста на центральной площади Багдада против убийств силовиками участников акции. Демонстранты возмущены убийствами в городе Кербала и отказом премьер-министра назначить досрочные выборы.

Отметим, общее число погибших с начала беспорядков 1 октября составляет не менее 250 человек.