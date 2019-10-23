В Ираке заявили, что армия США будет базироваться на территории страны лишь временно

Впрочем, в Минобороны Ирака заявили, что армия США будет пребывать на территории западного Ирака временно, но установили точный период. Также сообщается, что

Ранее РБК-Украина сообщало, что американский Конгресс осудил решение Белого дома о выводе военных с территории Сирии. Решение Трампа о выводе американских войск осудили как представители Демократической партии, так и республиканцы, которые опасаются возрождения "Исламского государства" на территории Сирии.