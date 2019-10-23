В Іраку заявили, що армія США буде базуватися на території країни лише тимчасово

Втім, у Міноборони Іраку заявили, що армія США перебуватиме на території західного Іраку тимчасово, але встановили точний період. Також повідомляється, що

Раніше РБК-Україна повідомляло, що американський Конгрес засудив рішення Білого дому про виведення військових з території Сирії. Рішення Трампа про виведення американських військ засудили як представники Демократичної партії, так і республіканці, які побоюються відродження "Ісламської держави" на території Сирії.