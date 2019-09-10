В Ираке во время религиозного ритуала погибли 31 человек

В иракском городе Кербела во время религиозного ритуала, погибли 31 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что инцидент произошел 10 сентября во время религиозных ритуалов шиитов-мусульман Ашура. По данным местного министерства здравоохранения, 31 человек погиб, еще 100 получили ранения. При этом отмечается, что число пострадавших может увеличиться.

Отметим, Ашура отмечается в день, когда, согласно исламской традиции, внук пророка Мухаммеда Имам Хуссейн был убит в бою в 680 году. Паломники мусульмане-шииты со всего мира каждый год собираются на Кербале, месте битвы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Марокко произошло наводнение, из-за чего перевернулся автобус с пассажирами. В результате аварии погибли 17 человек, 29 - получили травмы.

Также сообщалось, что в Германии из-за взрыва на фестивале пострадали 14 человек, 6 из них в тяжелом состоянии. Взрыв произошел на фестивале Backesfest в городе Фройденберг. При этом местные власти не подтверждают версию взрыва газа.