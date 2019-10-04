В Ираке возросло число погибших на протестах

Во время антиправительственных акций протеста в Ираке, которые начались 1 октября, погибли уже около 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили источники в правоохранительных органах и медслужбах, в результате столкновений между демонстрантами и силовиками, которые уже несколько дней продолжаются в Багдаде и других городах Ирака, погибли по меньшей мере 46 человек.

Кроме того, великий аятолла Ирака Али аль-Систани, который является духовным лидером для большинства шиитов страны, призвал протестующих и силовиков избегать насилия во время демонстраций. Также он призвал власти страны отреагировать на требования демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами столкновений на протестах в Иране стали почти 30 человек. Среди погибших есть как протестующие, так и правоохранители. Также почти полторы тысячи демонстрантов получили ранения. Утром иракский премьер-министр Адель Абд аль-Махди признал требования демонстрантов законными.

Напомним, что антиправительственные акции протеста в Ираке начались во вторник, 1 октября, в столице страны Багдаде. Люди выходили на улицы Багдада, чтобы выразить недовольство коррупцией в государстве, безработицей и плохими общественными услугами. Позже акции протеста начались в других городах страны.