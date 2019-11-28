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В Іраку спалили іранське консульство

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 11:40
В Іраку спалили іранське консульство
Фото: місце події (witter.com/JavaidManwa)

Консульство спалили на знак протесту

У Наджафі (Ірак) під час демонстрацій протестувальники підпалили консульство Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Під час заворушень демонстранти вигукували гасло "Іран, геть з Іраку". Очевидці повідомляють, що працівники іранського консульства встигли втекти з будівлі буквально перед тим, як протестуючі туди увірвалися.

Це вже другий напад на іранське консульство в Іраку в цьому місяці після того, як три тижні тому було скоєно напад на офіс в шиїтському священному місті Кербела.


Фото: місце події (соцмережі)

Раніше повідомлялося, що в Іраку щонайменше 13 людей загинуло, ще 150 отримали поранення в неділю в ході зіткнень протестуючих з поліцією.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що в результаті стрілянини в Багдаді під час протестів загинули чотири людини і ще 48 отримали поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, починаючи з 1 жовтня в ході акцій протесту в Іраку загинув 319 демонстрант. При цьому за даними комітету з прав людини при парламенті Іраку, ще 15 тис. людей отримали поранення. Так, протести охопили Басру, Ед-диванів, Кербелі, Васіт і Кіркук.

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