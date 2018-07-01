В Ираке смертник взорвал бомбу возле хранилища с избирательными бюллетенями

В результате взрыва по меньшей мере 19 человек получили ранения

На севере Ирака по меньшей мере 19 человек получили ранения в результате подрыва бомбы террористом-смертником. Эта атака направлена на хранилище, где хранятся урны с майских парламентских выборов, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на официальные источники.

Так, сотрудники спецслужб сообщили, что 1 июля, за день до пересчета голосов, у главных ворот склада в городе Киркук в автомобиле, управляемом смертником, взорвалась бомба.

По словам, губернатора Киркука Ракан аль-Джубурb, здание пострадало от взрыва, но избирательные урны не были повреждены.

Среди раненых - сотрудники полиции, члены контртеррористической группы и гражданские лица.

Согласно некоторым сообщениям, один человек погиб.

Отметим, на парламентских выборах в Ираке, которые прошли в мае 2018 года, победила партия Ас-Сайрун шиитского лидера Муктада ас-Садра.

На втором месте по итогам голосования оказалась партия лидера шиитской милиции Хади аль-Амири, поддерживаемого Ираном.

На третьем месте оказалась партия премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в столице Ирака Багдаде произошел пожар на складе, где хранились бюллетени и оборудования с прошлых парламентских выборов.