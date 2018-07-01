В Іраку смертник підірвав бомбу біля сховища з виборчими бюлетенями

В результаті вибуху щонайменше 19 людей отримали поранення

На півночі Іраку щонайменше 19 людей отримали поранення внаслідок підриву бомби терористом-смертником. Ця атака спрямовувалася на сховище, де зберігаються виборчі скриньки з травневих парламентських виборів, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на офіційні джерела.

Так, співробітники спецслужб повідомили, що 1 липня, за день до перерахунку голосів, біля головних воріт складу в місті Кіркук в автомобілі, керованому смертником, вибухнула бомба.

За словами, губернатора Кіркука Ракан аль-Джубурі, будівля постраждала від вибуху, але виборчі скриньки не були пошкоджені.

Серед поранених - співробітники поліції, члени контртерористичної групи та цивільні особи.

Згідно з деякими повідомленнями, одна людина загинула.

Зазначимо, на парламентських виборах в Іраку здобула перемогу партія Ас-Сайрун шиїтського лідера Муктада ас-Садра.

На другому місці за підсумками голосування виявилася партія лідера шиїтської міліції Хаді аль-Амірі, підтримуваного Іраном.

На третьому місці опинилася партія прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що у столиці Іраку Багдаді сталася пожежа на складі, де зберігалися бюлетені та обладнання з минулих парламентських виборів.