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Інтерв'ю

В Іраку смертник підірвав бомбу біля сховища з виборчими бюлетенями

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 15:41
Фото: вибух в Іраку (reuters.com)
Фото: вибух в Іраку (reuters.com)

В результаті вибуху щонайменше 19 людей отримали поранення

На півночі Іраку щонайменше 19 людей отримали поранення внаслідок підриву бомби терористом-смертником. Ця атака спрямовувалася на сховище, де зберігаються виборчі скриньки з травневих парламентських виборів, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на офіційні джерела.

Так, співробітники спецслужб повідомили, що 1 липня, за день до перерахунку голосів, біля головних воріт складу в місті Кіркук в автомобілі, керованому смертником, вибухнула бомба.

За словами,  губернатора Кіркука Ракан аль-Джубурі, будівля постраждала від вибуху, але виборчі скриньки не були пошкоджені.

Серед поранених - співробітники поліції, члени контртерористичної групи та цивільні особи.

Згідно з деякими повідомленнями, одна людина загинула.

Зазначимо, на парламентських виборах в Іраку здобула перемогу партія Ас-Сайрун шиїтського лідера Муктада ас-Садра.

На другому місці за підсумками голосування виявилася партія лідера шиїтської міліції Хаді аль-Амірі, підтримуваного Іраном.

На третьому місці опинилася партія прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що у столиці Іраку Багдаді сталася пожежа на складі, де зберігалися бюлетені та обладнання з минулих парламентських виборів.

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Теги публікації: постраждалі, Ірак, террористы, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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