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В Ираке протестующие прорвались в здание парламента

Фото: в Ираке протестующие прорвались в здание парламента (twitter.com/metesohtaoglu)
Автор: Артур Родивилов

В Ираке тысячи сторонников лидера шиитской полувоенной организации "Армия Махди", священнослужителя и политика Муктады ас-Садра в субботу, 30 июля, во второй раз за неделю взяли штурмом правительственную "зеленую зону" и прорвались здание парламента страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Они требуют создания правительства, свободного от иностранного влияния и коррупции.

Демонстранты, возглавляемые ас-Садром и его движением, крушили бетонные заграждения и бросали камни. Полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, по меньшей мере 125 человек получили ранения, включая протестующих и полицейских.

Муктада ас-Садр продолжает бороться за власть

Партия ас-Садра одержала победу на иракских выборах в октябре 2021 года. Однако он отозвал своих депутатов из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство.

Он хотел создать альянс против шиитских партий, большинство из которых получают военную и финансовую поддержку со стороны Ирана и имеют свои военизированные группировки.

В результате десятки мест достались альянсу шиитских партий. Почти год Ирак остается без президента и премьер-министра, поскольку ситуация зашла в тупик.

В борьбе за власть движение ас-Садра хочет помешать своим политическим оппонентам из окружения бывшего главы правительства Нури аль-Малики сформировать правительство.

Соперники 47-летнего религиозного лидера представили своего кандидата на пост премьер-министра спустя почти десять месяцев после парламентских выборов. Однако, с точки зрения ас-Садра, бывший министр Мухаммед Шиях ас-Судани, который был выдвинут на этот пост, слишком близок к экс-премьеру аль-Малики, враждующему с ас-Садром. Более того, аль-Малики и его альянс открыто симпатизируют соседнему Ирану.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Местные полностью взяли под контроль резиденцию президента.

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