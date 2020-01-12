В Ираке обстреляли военную базу с американцами, есть раненые

В воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении иракских военных по этому поводу отмечается, что ранения получили четыре человека, двое из которых - офицеры.

Отмечается, что военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.

В частности, военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.

При этом Соединенные Штаты Америки не сообщают о потерях среди своих военнослужащих.

Также пока неизвестно, кто совершил обстрел.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие США знали о предстоящей атаке на американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке. Так, большинство войск вылетели с базы, остальные укрылись в бункерах за два с половиной часа до начала ракетного удара. При этом военные отметили, что им было известно о планируемой атаке, однако они не знали, какого рода она будет.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 января Иран провел ракетный обстрел авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы неподалеку Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента Дональда Трампа.