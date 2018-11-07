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В Іраку виявлено понад 200 поховань жертв ІДІЛ

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 00:31
Фото: миротворці ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)
Фото: миротворці ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

Представники ООН заявляють про тисячі жертв "Ісламської держави" в Іраку

Організація Об'єднаних Націй виявила на півночі і заході Іраку понад двіті масових поховань жертв терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ООН в Twitter.

Поховання виявлені в районах країни, що раніше перебували під контролем ІДІЛ.

Експерти ООН заявляють про останки кількох тисяч людей, убитих терористами, але точну кількість жертв встановити складно.

Наразі фахівці ідентифікують останки, щоб пізніше передати їх родичам загиблих.

За даними ООН, з середини 2014 по кінець 2017 року ІДІЛ контролювала значну частину іракської території. У грудні 2017 року уряд Іраку заявив про остаточну перемогу над угрупуванням.

Нагадаємо, 5 листопада в різних районах іракського Багдада прогриміли серії вибухів, в результаті яких загинуло щонайменше 8 людей, ще 16 отримали поранення. Влада Іраку вважає, що за вибухами може стояти терористична організація "Ісламська держава".

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