В Ираке нефтедобывающая компания начала эвакуацию иностранных сотрудников

В Ираке американская нефтедобывающая компания Exxon Mobil начала проводить эвакуацию своего иностранного персонала с месторождения Западная Курна-1 из-за обострения отношений между США и Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель нефтяной компании рассказал, что при этом работа продолжается в обычном режиме под наблюдением иракских инженеров. Он также рассказал, что иностранные сотрудники являются консультантами и они имеют с ними прямую связь по телевизионному каналу.

Эвакуация иностранных сотрудников происходила в несколько этапов и началась вечером в пятницу 17 мая. Некоторых сотрудников сразу же было направлено в Дубай, а остальных сначала в лагерь компании в провинции Басра, после чего их отправляли в аэропорт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США предупредили авиакомпании о рисках во время полетов над Персидским заливом. В американском ведомстве заявили, что коммерческие самолеты, которые совершают полеты над Персидским и Оманским заливами, должны учесть усиление "военной активности и политической напряженности" в регионе.