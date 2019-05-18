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В Іраку нафтовидобувна компанія почала евакуацію іноземних співробітників

Новини » Політика    18.05.2019 - 15:47
В Іраку нафтовидобувна компанія почала евакуацію іноземних співробітників
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Евакуація пов'язана з загостренням відносин між США і Іраном

В Іраку американська нафтовидобувна компанія Exxon Mobil почала проводити евакуацію свого іноземного персоналу з родовища Західна Курна-1 через загострення відносин між США і Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник нафтової компанії розповів, що при цьому робота продовжується в звичайному режимі під наглядом іракських інженерів. Він також розповів, що іноземні співробітники є консультантами і вони мають з ними прямий зв'язок по телевізійному каналу.

Евакуація іноземних співробітників відбувалася в кілька етапів і почалася увечері в п'ятницю, 17 травня. Деяких співробітників відразу ж було направлено в Дубай, а решту спочатку в табір компанії в провінції Басра, після чого їх відправляли в аеропорт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США попередили авіакомпанії про ризики під час польотів над Перською затокою. В американському відомстві заявили, що комерційні літаки, які здійснюють польоти над Перською та Оманскою затоками, повинні врахувати посилення "військової активності і політичної напруженості в регіоні.

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