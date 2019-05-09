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В Іраку бойовики напали на сім'ю керівника громади, є жертви

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 17:19
В Іраку бойовики напали на сім'ю керівника громади, є жертви
Ілюстративне фото (twitter.com/yenisafakEN)

В результаті атаки загинуло 5 осіб

Правоохоронці Іраку повідомили, що на півночі країни біля міста Мосул, вночі між 8 та 9 травня, бойовики здійснили напад на сім'ю, що призвело до загибелі 5 осіб, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Правоохоронці розповіли, що "терористичні елементи" провели напад на будинок керівника сільської громади в районі Хаммам аль-Алін, яка знаходиться південніше від міста Мосул. У результаті нападу були вбиті двоє його синів, племінник, а також мати, ще 2 людини отримали поранення.

У поліції заявили, що в нападі брали участь бойовики терористичної організації "Ісламська держава".

Також правоохоронці додали, що на півночі країни вранці в місті Гиркат був убитий охоронець зерносховища, а також підпалено автомобіль.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кабулі в результаті вибуху загинули дев'ять осіб. В ході атаки загинули один військовослужбовець спеціального підрозділу, чотири співробітника охорони поліції громадської безпеки, один охоронець неурядової організації і троє мирних жителів.

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