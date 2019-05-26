В Ираке 3 граждан Франции приговорили к смертной казни

В воскресенье, 26 мая, суд в Багдаде приговорил 3 граждан Франции к смертной казни признав их виновными в присоединении к "ИГИЛ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Один из сотрудников суда рассказал, что они были приговорены к смертной казни после того, как было доказано их участие в террористической организации "Исламское государство".

Решение суда может быть оспорено в течение 30 дней.

Боевики Кевин Гоно, Леонард Лопес и Салим Мачу были взяты в плен в феврале 2019 года на территоии Сирии бойцами Сирийских демократических сил и переданы властям Ирака. В данное время в тюрьмах Ирака находится несколько тысяч боевиков "ИГИЛ", которые были схвачены на территории Сирии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нигерии боевики "ИГИЛ" убили более 25 солдат. Боевики открыли огонь, когда солдаты сопровождали группы эвакуированных из деревни в штате Борно, они устроили засаду и окружили транспортные средства как солдат, так и гражданских лиц и открыли по ним огонь; Данное нападение является вторым за последнее время.