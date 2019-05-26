В Іраку 3 громадян Франції засудили до смертної кари

У неділю, 26 травня, суд у Багдаді засудив 3 громадян Франції до смертної кари визнавши їх винними в приєднанні до "ІДІЛ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Один із співробітників суду розповів, що вони були засуджені до страти після того, як було доведено їх участь у терористичній організації "Ісламська держава".

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів.

Бойовики Кевін Гоно, Леонард Лопес і Салім Мачу були взяті в полон в лютому 2019 року на території Сирії бійцями Сирійських демократичних сил і передані владі Іраку. В даний час у в'язницях Іраку знаходиться кілька тисяч бойовиків "ІДІЛ", які були схоплені на території Сирії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нігерії бойовики "ІДІЛ" вбили понад 25 солдатів. Бойовики відкрили вогонь, коли солдати супроводжували групи евакуйованих із села в штаті Борно, вони влаштували засідку і оточили транспортні засоби як солдатів, так і цивільних осіб і відкрили по них вогонь; Цей напад є другим за останній час.