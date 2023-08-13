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Ірак зняв заборону на використання Telegram: названо причину

Новость на русском →
Неділя 13 серпня 2023 02:00
Ірак зняв заборону на використання Telegram: названо причину Фото: Ірак зняв заборону використання Telegram (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада Іраку прийняла рішення зняти заборону на роботу месенджера Telegram у країні. Раніше його було заблоковано з міркувань нацбезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що рішення про розблокування ухвалене після того, як компанія, яка володіє платформою, відреагувала на вимоги органів безпеки, які закликали компанію розкрити організації, які допустили витік цих громадян.

Раніше Telegram не відреагував на запит Міністерства телекомунікацій про закриття платформ, які призводять до витоку даних державних установ та персональних даних громадян. Про це міністерство повідомило минулого тижня. Наразі, згідно з його заявою, компанія висловила повну готовність до спілкування з відповідними органами влади.

Заборона Telegram в Іраку

На початку серпня Міністерство зв'язку Іраку заявило, що заблокувало програму для обміну повідомленнями Telegram з міркувань національної безпеки та з метою збереження цілісності особистих даних користувачів, які нібито не були правильно оброблені.

Повідомлялося, що деякі канали містять велику кількість персональних даних, включаючи імена, адреси та сімейні зв'язки іракців.

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