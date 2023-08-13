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Ирак снял запрет на использование Telegram: названа причина

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Воскресенье 13 августа 2023 02:00
Ирак снял запрет на использование Telegram: названа причина Фото: Ирак снял запрет на использование Telegram (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Власти Ирака приняли решение снять запрет на работу мессенджера Telegram в стране. Ранее он был заблокирован по соображениям нацбезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что решение о разблокировке принято после того, как компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, допустившие утечку данных граждан.

Ранее Telegram не отреагировал на запрос Министерства телекоммуникаций о закрытии платформ, которые приводят к утечке данных государственных учреждений и персональных данных граждан. Об этом министерство сообщило на прошлой неделе. Сейчас, согласно его заявлению, компания выразила полную готовность к общению с соответствующими органами власти.

Запрет Telegram в Ираке

В начале августа Министерство связи Ирака заявило, что заблокировало приложение для обмена сообщениями Telegram по соображениям национальной безопасности и в целях сохранения целостности личных данных пользователей, которые якобы не были правильно обработаны.

Сообщалось, что некоторые каналы содержат большое количество персональных данных, включая имена, адреса и семейные связи иракцев.

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