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Для нацбезпеки. Іран заблокував Telegram

Новость на русском →
Неділя 06 серпня 2023 17:54
Для нацбезпеки. Іран заблокував Telegram Фото: Іран заблокував Telegram (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство зв'язку Іраку заявило, що заблокувало застосунок для обміну повідомленнями Telegram з міркувань національної безпеки та з метою збереження цілісності особистих даних користувачів, які нібито не були правильно оброблені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання повідомляє, що Telegram широко використовується в Іраку для обміну повідомленнями, а також як джерело новин та обміну контентом.

Деякі канали містять велику кількість персональних даних, включно з іменами, адресами та сімейними зв'язками іракців.

Міністерство зв'язку заявило, що воно просило додаток закрити "платформи, які зливають дані офіційних державних установ та особисті дані громадян... але компанія не відповіла і не взаємодіяла з жодним із цих запитів".

"Міністерство зв'язку та масових комунікацій підтверджує свою повагу до прав громадян на свободу слова і спілкування без шкоди для безпеки держави та її інститутів", - ідеться в заяві.

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