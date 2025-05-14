Іпотека після розлучення: що буде з квартирою та хто має сплачувати борг

Чи підлягає поділу житло, куплене подружжям у кредит

За словами експерта, на даний час (з урахуванням вимог Сімейного кодексу України, закону "Про іпотеку" та усталеної судової практики) майно, яке було придбане у кредит (іпотеку) у шлюбі - на ім'я одного з подружжя - так само підлягає поділу, як і будь-яке інше майно подружжя, не обтяжене іпотекою.

"Адже, за висновками суду, поділ спільного майна між подружжям, в тому числі іпотечного майна, не вважається розпорядженням ним, оскільки на момент його передачі в іпотеку воно вже належало подружжю на праві спільної сумісної власності в силу закону", - пояснив адвокат.

Як після розлучення ділять житло, куплене у кредит

Костинюк повідомив, що у випадку розлучення члени колишнього подружжя:

за рішенням суду в результаті отримують по половині від цього майна;

разом - у межах своїх часток - несуть відповідальність та обов'язки іпотекодавців перед іпотекодержателем.

"При цьому вони, як співвласники, мають право володіти та користуватися переданим в іпотеку майном", - зауважив юрист.

Він уточнив, що йдеться про "всі дії, крім розпорядження майна".

"Тобто продажу, дарування або інших дій, що передбачають перехід права власності до інших осіб", - підсумував адвокат.