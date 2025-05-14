Іпотека після розлучення: що буде з квартирою та хто має сплачувати борг

Трапляються ситуації, коли подружжя купує житло у кредит, виплачує іпотеку впродовж певного періоду часу, але потім вирішує розійтись. Водночас хто після розлучення повинен продовжувати платити за це житло - знають не всі.
Докладніше про те, що відбувається із житлом, яке на момент розірвання шлюбу перебуває у незакритому кредиті, розповів у коментарі РБК-Україна керівник судової практики юридичної компанії "Де-Юре", адвокат Юрій Костинюк.
За словами експерта, на даний час (з урахуванням вимог Сімейного кодексу України, закону "Про іпотеку" та усталеної судової практики) майно, яке було придбане у кредит (іпотеку) у шлюбі - на ім'я одного з подружжя - так само підлягає поділу, як і будь-яке інше майно подружжя, не обтяжене іпотекою.
"Адже, за висновками суду, поділ спільного майна між подружжям, в тому числі іпотечного майна, не вважається розпорядженням ним, оскільки на момент його передачі в іпотеку воно вже належало подружжю на праві спільної сумісної власності в силу закону", - пояснив адвокат.
Костинюк повідомив, що у випадку розлучення члени колишнього подружжя:
"При цьому вони, як співвласники, мають право володіти та користуватися переданим в іпотеку майном", - зауважив юрист.
Він уточнив, що йдеться про "всі дії, крім розпорядження майна".
"Тобто продажу, дарування або інших дій, що передбачають перехід права власності до інших осіб", - підсумував адвокат.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що оформлення кредиту для купівлі квартири - поширений спосіб стати власником житла. Для багатьох, особливо молодих сімей і тих, хто купує нерухомість уперше, іпотечні програми стають важливою підтримкою на шляху до омріяного дому.
Водночас таке рішення вимагає уважного підходу та глибокого розуміння всіх особливостей кредитування. Тож ми писали, які види кредитів на житло є в Україні під час війни та які їхні умови.
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