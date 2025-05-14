Ипотека после развода: что будет с квартирой и кто должен платить долг

Подлежит ли разделу жилье, купленное супругами в кредит

По словам эксперта, в настоящее время (с учетом требований Семейного кодекса Украины, закона "Об ипотеке" и сложившейся судебной практики) имущество, которое было приобретено в кредит (ипотеку) в браке - на имя одного из супругов - так же подлежит разделу, как и любое другое имущество супругов, не обремененное ипотекой.

"Ведь, по выводам суда, раздел общего имущества между супругами, в том числе ипотечного имущества, не считается распоряжением им, поскольку на момент его передачи в ипотеку оно уже принадлежало супругам на праве общей совместной собственности в силу закона", - объяснил адвокат.

Как после развода делят жилье, купленное в кредит

Костинюк сообщил, что в случае развода члены бывшей семьи:

по решению суда в результате получают по половине от этого имущества;

вместе - в пределах своих долей - несут ответственность и обязанности ипотекодателей перед ипотекодержателем.

"При этом они, как совладельцы, имеют право владеть и пользоваться переданным в ипотеку имуществом", - отметил юрист.

Он уточнил, что речь идет о "всех действиях, кроме распоряжения имуществом".

"То есть продажи, дарения или других действий, предусматривающих переход права собственности к другим лицам", - подытожил адвокат.