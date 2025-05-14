Ипотека после развода: что будет с квартирой и кто должен платить долг

Бывают ситуации, когда супруги покупают жилье в кредит, выплачивают ипотеку в течение определенного периода времени, но потом решают разойтись. Однако кто после развода должен продолжать платить за это жилье - знают не все.
Подробнее о том, что происходит с жильем, которое на момент расторжения брака находится в незакрытом кредите, рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель судебной практики юридической компании "Де-Юре", адвокат Юрий Костинюк.
По словам эксперта, в настоящее время (с учетом требований Семейного кодекса Украины, закона "Об ипотеке" и сложившейся судебной практики) имущество, которое было приобретено в кредит (ипотеку) в браке - на имя одного из супругов - так же подлежит разделу, как и любое другое имущество супругов, не обремененное ипотекой.
"Ведь, по выводам суда, раздел общего имущества между супругами, в том числе ипотечного имущества, не считается распоряжением им, поскольку на момент его передачи в ипотеку оно уже принадлежало супругам на праве общей совместной собственности в силу закона", - объяснил адвокат.
Костинюк сообщил, что в случае развода члены бывшей семьи:
"При этом они, как совладельцы, имеют право владеть и пользоваться переданным в ипотеку имуществом", - отметил юрист.
Он уточнил, что речь идет о "всех действиях, кроме распоряжения имуществом".
"То есть продажи, дарения или других действий, предусматривающих переход права собственности к другим лицам", - подытожил адвокат.
Напомним, ранее мы рассказывали, что оформление кредита для покупки квартиры - распространенный способ стать владельцем жилья. Для многих, особенно молодых семей и тех, кто покупает недвижимость впервые, ипотечные программы становятся важной поддержкой на пути к желанному дому.
В то же время такое решение требует внимательного подхода и глубокого понимания всех особенностей кредитования. Поэтому мы писали, какие виды кредитов на жилье есть в Украине во время войны и каковы их условия.
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