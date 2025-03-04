Іпотека під 0% для контрактників 18-24 років: Шмигаль розповів деталі
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав програму "єОселя" важливим інструментом підтримки не лише громадян, а й економіки країни. За його словами, доступна іпотека сприяє розвитку будівельної галузі та виробництва будматеріалів.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це Денис Шмигаль розповів під час прес-конференції.
Він нагадав, що програма передбачає пільгові ставки: 3% - для військових, лікарів, вчителів та науковців, 7% - для всіх громадян. Крім того, для молоді запроваджено додаткові можливості. Початковий внесок знижено до 10%, а молодь 18-24 років, яка підписала контракт зі Збройними силами України за програмою "Контракт 18-24", зможе отримати житло під 0%.
"Це ще один елемент підтримки патріотичної молоді, яка захищає нашу державу", - наголосив Шмигаль.
Раніше РБК-Україна писало, що програма "Контракт 18-24", яка дозволяє українцям віком від 18 до 24 років підписати контракт із Силами оборони. Учасники цієї програми зобов’язані брати участь у бойових діях, зокрема щонайменше 6 місяців протягом строку дії контракту. Контракт укладається на 1 рік, а серед доступних посад - стрілець, гранатометник, розвідник тощо. Відбір проводять центри рекрутингу та військові частини.
Також ми розповідали про державну програму "єОселя", яка надає українцям доступну іпотеку. У 2024 році нею скористались 8515 сімей, що на 45% більше, ніж у 2023-му. Програма передбачає кредити на житло під 3% для військових, медиків, педагогів і науковців та 7% для інших громадян. Максимальний строк кредиту - 20 років, а мінімальний початковий внесок - 20%.
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