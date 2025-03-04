Іпотека під 0% для контрактників 18-24 років: Шмигаль розповів деталі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав програму "єОселя" важливим інструментом підтримки не лише громадян, а й економіки країни. За його словами, доступна іпотека сприяє розвитку будівельної галузі та виробництва будматеріалів.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це Денис Шмигаль розповів під час прес-конференції.

Він нагадав, що програма передбачає пільгові ставки: 3% - для військових, лікарів, вчителів та науковців, 7% - для всіх громадян. Крім того, для молоді запроваджено додаткові можливості. Початковий внесок знижено до 10%, а молодь 18-24 років, яка підписала контракт зі Збройними силами України за програмою "Контракт 18-24", зможе отримати житло під 0%. "Це ще один елемент підтримки патріотичної молоді, яка захищає нашу державу", - наголосив Шмигаль.