ua en ru
Вт, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Іпотека під 0% для контрактників 18-24 років: Шмигаль розповів деталі

Вівторок 04 березня 2025 14:09
UA EN RU
Іпотека під 0% для контрактників 18-24 років: Шмигаль розповів деталі Фото: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав програму "єОселя" важливим інструментом підтримки не лише громадян, а й економіки країни. За його словами, доступна іпотека сприяє розвитку будівельної галузі та виробництва будматеріалів.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це Денис Шмигаль розповів під час прес-конференції.

Він нагадав, що програма передбачає пільгові ставки: 3% - для військових, лікарів, вчителів та науковців, 7% - для всіх громадян. Крім того, для молоді запроваджено додаткові можливості. Початковий внесок знижено до 10%, а молодь 18-24 років, яка підписала контракт зі Збройними силами України за програмою "Контракт 18-24", зможе отримати житло під 0%.

"Це ще один елемент підтримки патріотичної молоді, яка захищає нашу державу", - наголосив Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що програма "Контракт 18-24", яка дозволяє українцям віком від 18 до 24 років підписати контракт із Силами оборони. Учасники цієї програми зобов’язані брати участь у бойових діях, зокрема щонайменше 6 місяців протягом строку дії контракту. Контракт укладається на 1 рік, а серед доступних посад - стрілець, гранатометник, розвідник тощо. Відбір проводять центри рекрутингу та військові частини.

Також ми розповідали про державну програму "єОселя", яка надає українцям доступну іпотеку. У 2024 році нею скористались 8515 сімей, що на 45% більше, ніж у 2023-му. Програма передбачає кредити на житло під 3% для військових, медиків, педагогів і науковців та 7% для інших громадян. Максимальний строк кредиту - 20 років, а мінімальний початковий внесок - 20%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Житло Військовий
NEWS
Трамп поставив на "паузу" допомогу для України: що про це відомо та які можливі наслідки
Трамп поставив на "паузу" допомогу для України: що про це відомо та які можливі наслідки
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України