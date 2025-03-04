Ипотека под 0% для контрактников 18-24 лет: Шмыгаль рассказал детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал программу "єОселя" важным инструментом поддержки не только граждан, но и экономики страны. По его словам, доступная ипотека способствует развитию строительной отрасли и производства стройматериалов.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции.

"Это еще один элемент поддержки патриотической молодежи, которая защищает наше государство", - подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что программа предусматривает льготные ставки: 3% - для военных, врачей, учителей и ученых, 7% - для всех граждан. Кроме того, для молодежи введены дополнительные возможности. Первоначальный взнос снижен до 10%, а молодежь 18-24 лет, которая подписала контракт с Вооруженными силами Украины по программе "Контракт 18-24", сможет получить жилье под 0%.

Ранее РБК-Украина писало, что программа "Контракт 18-24", которая позволяет украинцам в возрасте от 18 до 24 лет подписать контракт с Силами обороны. Участники этой программы обязаны участвовать в боевых действиях, в частности не менее 6 месяцев в течение срока действия контракта. Контракт заключается на 1 год, а среди доступных должностей - стрелок, гранатометчик, разведчик и тому подобное. Отбор проводят центры рекрутинга и воинские части.

Также мы рассказывали о государственной программе "єОселя", которая предоставляет украинцам доступную ипотеку. В 2024 году ею воспользовались 8515 семей, что на 45% больше, чем в 2023-м. Программа предусматривает кредиты на жилье под 3% для военных, медиков, педагогов и ученых и 7% для других граждан. Максимальный срок кредита - 20 лет, а минимальный первоначальный взнос - 20%.

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