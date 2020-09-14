ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ипотека под 7% и жилье в лизинг: Кабмин выделит деньги в госбюджете-2021

Автор: Александр Белоус

В проекте государственного бюджета на 2021 год заложены средства на обеспечение граждан жильем. Новые квартиры могут получить до 30 тысяч семей.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета, передает корреспондент РБК-Украина.

"Было принято решение парламента, которое позволяет нам создать институцию, которая позволит ипотечное кредитование покупку жилья в финансовый лизинг", - сказал он.

По его словам, "предусматривается, что в следующем году более 30 тысяч семей по этой программе могут получить жилье".

Самые читаемые новости

Согласно презентации Минфина, планируется, что ставки по ипотеке составят 7% годовых, минимальный первый взнос - 20%, максимальный срок кредитования - 20 лет, максимальная сумма - 2 млн гривен.

При этом ставки по финансовому лизингу составят 5%, первый взнос - 0%, максимальный срок - до 20 лет. Приоритет при обеспечении жильем: военнослужащие и другие категории служащих.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает массовый запуск ипотеки в четвертом квартале 2020 года. Условием для этого является сохранение макроэкономической стабильности в стране.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныипотекаГосбюджет