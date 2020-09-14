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Ипотека под 7% и жилье в лизинг: Кабмин выделит деньги в госбюджете-2021

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 18:03
Ипотека под 7% и жилье в лизинг: Кабмин выделит деньги в госбюджете-2021
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В проекте государственного бюджета на 2021 год заложены средства на обеспечение граждан жильем. Новые квартиры могут получить до 30 тысяч семей.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета, передает корреспондент РБК-Украина.

"Было принято решение парламента, которое позволяет нам создать институцию, которая позволит ипотечное кредитование покупку жилья в финансовый лизинг", - сказал он.

По его словам, "предусматривается, что в следующем году более 30 тысяч семей по этой программе могут получить жилье".

Согласно презентации Минфина, планируется, что ставки по ипотеке составят 7% годовых, минимальный первый взнос - 20%, максимальный срок кредитования - 20 лет, максимальная сумма - 2 млн гривен.

При этом ставки по финансовому лизингу составят 5%, первый взнос - 0%, максимальный срок - до 20 лет. Приоритет при обеспечении жильем: военнослужащие и другие категории служащих.

Ипотека под 7% и жилье в лизинг: Кабмин выделит деньги в госбюджете-2021

Напомним, Национальный банк Украины ожидает массовый запуск ипотеки в четвертом квартале 2020 года. Условием для этого является сохранение макроэкономической стабильности в стране.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

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