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Іпотека під 7% і житло у лізинг: Кабмін виділить гроші в держбюджеті-2021

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 18:03
Іпотека під 7% і житло у лізинг: Кабмін виділить гроші в держбюджеті-2021
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У проекті державного бюджету на 2021 рік закладені кошти на забезпечення громадян житлом. Нові квартири можуть отримати до 30 тисяч сімей.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації бюджету, передає кореспондент РБК-Україна.

"Було прийнято рішення парламенту, яке дозволяє нам створити інституцію, яка дозволить іпотечне кредитування придбання житла в фінансовий лізинг", - сказав він.

За його словами, "передбачається, що в наступному році більше 30 тисяч сімей за цією програмою можуть отримати житло".

Згідно презентації Мінфіну, планується, що ставки по іпотеці складуть 7% річних, мінімальний перший внесок - 20%, максимальний термін кредитування - 20 років, максимальна сума - 2 млн гривень.

При цьому ставки по фінансовому лізингу складуть 5%, перший внесок - 0%, максимальний строк - до 20 років. Пріоритет при забезпеченні житлом: військовослужбовці та інші категорії службовців.

Іпотека під 7% і житло у лізинг: Кабмін виділить гроші в держбюджеті-2021

Нагадаємо, Національний банк України очікує масовий запуск іпотеки в четвертому кварталі 2020 року. Умовою для цього є збереження макроекономічної стабільності в країні.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок по іпотечних кредитах до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.

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