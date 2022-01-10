Во всех iPhone обнаружена неустранимая уязвимость

Уязвимость NoReboot имитирует экран выключения - пользователю кажется, что его смартфон отключился, но на самом деле он продолжает работать, предоставляя злоумышленникам доступ к данным на iPhone, к микрофону и камере и устройства без ведома пользователя.

Чтобы зловред остался незамеченным, он отключает уведомления, вибрацию и дисплей. Айфон перестает реагировать на касания.

Согласно отчету экспертов, после выполнения ручного перезапуска устройства вирусное ПО продолжает работать, поскольку он задействует фоновые процессы backboardd, InCallSrvice и SpringBoard.

Помешать работе уязвимости может только "глубокая перезагрузка", для которой нужно последовательно нажимать кнопки громкости и питания.

На данный момент нет четкой инструкции по удалению вируса. Вероятнее всего, она работает на любой версии iOS.