RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У всіх iPhone виявлена непереборна уразливість

Автор: Анастасія Рокитна

На всіх айфонах виявили нову вразливість. Вона маскується під екран виключення і краде дані з камери.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення фахівців з кібербезпеки ZecOps.

Уразливість NoReboot імітує екран вимикання - користувачеві здається, що його смартфон відключився, але насправді він продовжує працювати, надаючи зловмисникам доступ до даних на iPhone, до мікрофона і камери і пристроя без відома користувача.

Щоб шкідник залишився непоміченим, він відключає повідомлення, вібрацію і дисплей. Айфон перестає реагувати на торкання.

Згідно зі звітом експертів, після виконання ручного перезапуску пристрою вірусне ПЗ продовжує працювати, оскільки воно задіює фонові процеси backboardd, InCallSrvice і SpringBoard.

Перешкодити роботі уразливості може тільки "глибоке перезавантаження", для якого потрібно послідовно натискати кнопки гучності і живлення.

На даний момент немає чіткої інструкції з видалення вірусу. Найімовірніше, вона працює на будь-якій версії iOS.

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhone