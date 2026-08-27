iPhone чи Galaxy: які смартфони найчастіше купують у світі

Counterpoint Research оприлюднила черговий звіт про найпродаваніші смартфони у світі. За підсумками другого кварталу 2026 року Apple зберегла ключові позиції у рейтингу, однак Samsung демонструє суттєве скорочення розриву за рахунок флагманської серії Galaxy S26 та доступних пристроїв серії A.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітику Counterpoint Research.
За даними фахівців, базова модель iPhone 17 продемонструвала суттєве зростання частки ринку порівняно з минулорічним показником iPhone 16.
Як саме?
Частка ринку: базовий iPhone 17 здобув 6 відсотків від загального обсягу світових продажів, тоді як iPhone 16 у аналогічному періоді минулого року утримував 4 відсотки.
Ключові оновлення: аналітики пов'язують таке зростання з впровадженням OLED-дисплея з частотою оновлення 120 Гц замість попередніх 60 Гц.
Загальний результат: Apple завоювала п'ять позицій у першій десятці, включаючи iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, доступніший iPhone 17e (сьоме місце) та iPhone 16 (десяте місце).
На відміну від минулого року, бренд Xiaomi цього разу не потрапив до топ-10, що дозволило Samsung підкріпити свої позиції.
У чому південнокорейський техногігант лідирує?
Флагманський сегмент: преміальний Galaxy S26 Ultra посів четверту сходинку у рейтингу, розмістившись одразу за iPhone 17 Pro. Компактніша модель Galaxy S26 опинилася на дев'ятому місці.
Домінування у середньому класі: абсолютне лідерство у бюджетному та середньому сегментах утримує серія Galaxy A.
Найпопулярнішим пристроєм у період з квітня по червень став Galaxy A07 4G, за яким йдуть Galaxy A17 5G та Galaxy A17 4G.
Довготривала підтримка: попри скромні технічні характеристики (дисплей 720p+ LCD та процесор MediaTek Helio G99), модель Galaxy A07 4G отримала гарантію на шість повноцінних оновлень операційної системи Android, що є унікальною пропозицією для її цінової категорії.