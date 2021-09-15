Мой iPhone больше не последний: как прошла презентация новинок от Apple

Ну что, дождались! Тим Кук наконец-то порадовал новыми продуктами Apple на большой осенней презентации новинок бренда. И мы готовы поделиться с тобой самыми горячими новостями.

К удивлению всех фанатов, Apple начала с нового поколения планшетов iPad 9 и iPad Mini, которые никто не ожидал увидеть на этой презентации. Также нам показали новую линейку смарт-часов Apple Watch 7 серии.

Хедлайнерами стрима из Калифорнии стали iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Цитрус не спал всю ночь и подготовил для тебя текстовый разбор новинок, которые ждал весь мир.

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Самый дешевый iPad 9

На новом «базовом» iPad акцентировать сильно не стали, скромно отметив, что он потрясающий. iPad 9 исполнен в старом дизайне, но получил процессор А13 Bionic, благодаря чему стал на 20% быстрее. Дисплей гаджета составляет 10,2 дюйма, а также появилась фронтальная камера на 12 Мп. Стоимость новинки в Цитрусе от 11 999 гривен.

Мимишный, но мощный iPad mini 6

Звездой стрима стал iPad mini 6, выполненный в дизайне iPad Pro. Планшет с размером экрана 8,3 дюйма получил действительно много крутых обновлений, среди которых новая камера на 12 Мп и новый дисплей. Процессор гаджета стал на 40% быстрее. В iPad mini больше нет центральной кнопки, но появился порт USB-C.

Планшет поддерживает Apple Pencil второго поколения, который крепится на боковой грани. Face ID в новинке нет, но есть Touch ID на верхней кнопке «Домой». Мимишный iPad mini представлен в четырех цветах. Поспеши сделать предзаказ новинки в Цитрусе от 15 999 гривен.

Apple Watch 7 стали супер-прочными

Наконец-то, впервые за несколько лет, мы увидели обновленный дизайн смарт-часов! Размеры Apple Watch стали больше — в вариантах 41 мм и 45 мм, уменьшив при этом толщину рамки на 40%. Таким образом, размер экрана стал больше на 20%, что позволило ему отображать полноценную клавиатуру. Тебе понравится и то, что сам экран стал ярче на 70% в режиме Always-On.

Большое внимание Apple уделила и физическим характеристикам Series 7, назвав их своими самыми прочными часами. Они получили усиленное переднее стекло и прежний уровень защиты IP6X. Это означает, что погружения в песок они должны переносить без проблем.

Новые смарт-часы — действительно must-have, если ты ценишь время. Ведь заряжаются они на 33% быстрее и за 45 минут можно зарядить до 80% батареи.

Еще Apple добавила новые функции в watchOS 8, включая улучшенную поддержку занятий велоспортом на открытом воздухе. А функция обнаружения падения будет поддерживаться и для тренировок: если ты упадешь с велосипеда или сильно споткнешься во время жестокой тренировки, то часы смогут связаться со службами экстренной помощи.

Алюминиевая версия Series 7 будет доступна в пяти цветах: черном, золотистом, синем и красном, а также темно-зеленом, который сочетается с новым усиленным ремешком.

А если ты любишь часто менять ремешки, тебе понравится и то, что Apple Watch 7 получили новые ремешки от Nike и Hermes. При этом не спеши выбрасывать старые ремешки, ведь они также подойдут к новым устройствам. Цена новой серии Apple Watch в Цитрусе стартует от 15 999 гривен.

Ну и теперь о самых главных новинках! Ожидаемый всеми смартфон показали сразу в четырех моделях:

iPhone 13 и iPhone 13 mini (на 128, 256, 512 ГБ)

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max (на 128, 256, 512 ГБ, 1ТБ)

iPhone 13: новый лук и меньше челка

Новинки сделаны из супер-прочного водонепроницаемого стекла, а экран теперь на 28% ярче даже при солнце. Размеры экрана остались прежними: базовая версия с диагональю 6,1 дюйма, а mini — 5,4 дюйма. Но всеми всеми обсуждаемая «челка» действительно стала меньше на 20%, освободив больше места в статус-баре.

Ты заценишь способности смартфонов, ведь они теперь работают на новом чипе A15 Bionic, который более производительный и более энергоэффективный по сравнению с прошлогодним чипом A14 Bionic. Тим Кук отметил, что Apple на 2 года опережает конкурентов с новым 6-ядерным процессором.

Время работы iPhone 13 увеличено на 2,5 часа. В свою очередь, тринадцатый mini увеличил время работы на 1,5 часа в сравнении с iPhone 12 mini.

Основных камер в iPhone 13 и iPhone 13 mini осталось 2, но теперь они расположены по другому. Камеры могут похвастаться появлением кино-эффектом и новой суперспособностью размытия фона в реальном времени при записи видео. Улучшили в новых моделях и ночной режим. Согласись, это сильно.

Стоимость iPhone 13 в Цитрусе от 29 999 гривен, а iPhone 13 mini от 25 999 гривен. Ты уже можешь оформить предзаказ новинок в 5 новых цветах на сайте Цитруса.

Терабайтные iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Что касаемо, самых сильных версий нового смартфона, диагональ экранов новых моделей не изменилась, а «челка» устройств также, как и в базовой версии, стала меньше на 20%.

Работают новинки также на чипе A15 Bionic. Тебя ожидает максимально качественнее изображение, реалистичная цветопередача, уникальное восприятие при запуске приложений, фоторедакторов, ресурсоемких игр. Частота обновления экрана достигнет 120 Гц, и в случаи необходимости система может снижать ее, делая более оптимальной для задач твоего смартфона. Это значит, что батарея будет служить дольше: iPhone 13 Pro работает на 1,5 часа больше iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа дольше iPhone 12 Pro Max.

Apple отмечает, что эти модели смартфона получили абсолютно новую систему камер и на iPhone 13 Pro Max теперь можно снимать полноценные фильмы. Основной модуль будет лучше себя проявлять в условиях недостаточного освещения за счет увеличенного сенсора, ультраширик также усовершенствован, а телевик теперь поддерживает 3-кратный зум, за счет чего диапазон оптического приближения составляет 6х. Все три камеры поддерживают ночной режим, а в макро-режиме можно снимать с расстояния от 2 сантиметров.

Кроме доступных конфигураций на 128, 256 и 512 Гб появились модели и на 1 Тб встроенной памяти. И это круто, если ты создаешь много контента, или работаешь с большим количеством файлом.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max исполнены в четырех цветах: графит, золото, серебро и новом светло-синем цвете Sierra Blue. Поспеши сделать предзаказ, ведь стоимость iPhone Pro в Цитрусе от 37 999 гривен, а iPhone Pro Max от 41 999 гривен.