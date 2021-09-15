Мій iPhone більше не останній: як пройшла презентація новинок від Apple

Ну що, дочекалися! Тім Кук нарешті порадував новими продуктами Apple на великий осінній презентації новинок бренду. І ми готові поділитися з тобою найгарячішими новинами.

На подив усіх фанів, Apple почала з нового покоління планшетів iPad 9 і iPad Mini, які ніхто не очікував побачити на цій презентації. Також нам показали нову лінійку смарт-годинників Apple Watch 7 серії.

Хедлайнерами стріму з Каліфорнії стали iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Цитрус не спав всю ніч і приготував для тебе текстовий розбір новинок, які чекав весь світ.

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Найдешевший iPad 9

На новому «базовому» iPad акцентувати сильно не стали, скромно зазначивши, що він приголомшливий. iPad 9 виконаний в старому дизайні, але отримав процесор А13 Bionic, завдяки чому став на 20% швидше. Дисплей ґаджету складає 10,2 дюйма, а також з'явилася фронтальна камера на 12 Мп. Вартість новинки у Цитрусі від 11 999 гривень.

Мімішний, але потужний iPad mini 6

Зіркою стріму став iPad mini 6, виконаний у дизайні iPad Pro. Планшет з розміром екрану 8,3 дюйма отримав дійсно багато крутих оновлень, серед яких нова камера на 12 Мп і новий дисплей. Процесор ґаджета став на 40% швидше. У iPad mini більше немає центральної кнопки, але з'явився порт USB-C. Планшет підтримує Apple Pencil другого покоління, який кріпиться на бічній грані. Face ID у новинці немає, але є Touch ID на верхній кнопці «Додому». Мімішний iPad mini представлений у чотирьох кольорах. Поспішай зробити попереднє замовлення новинки у Цитрусі від 15 999 гривень.

Apple Watch 7 стали супер-міцними

Нарешті, вперше за кілька років, ми побачили оновлений дизайн смарт-годинників! Розміри Apple Watch стали більшими — у варіантах 41 мм і 45 мм, зменшивши при цьому товщину рамки на 40%. Таким чином, розмір екрану виріс на 20%, що дозволило йому відображати повноцінну клавіатуру. Тобі сподобається і те, що сам екран став яскравішим на 70% у режимі Always-On.

Велику увага Apple приділила і фізичними характеристиками Series 7, назвавши їх найміцнішими смарт-годинниками. Вони отримали посилене переднє скло і колишній рівень захисту IP6X. Це означає, що занурення у пісок вони повинні переносити без проблем

Нові смарт-годинники — дійсно must-have, якщо ти цінуєш час. Адже заряджаються вони на 33% швидше і за 45 хвилин можна зарядити до 80% батареї.

Ще Apple додала нові функції в watchOS 8, включаючи поліпшену підтримку занять велоспортом на відкритому повітрі. А функція виявлення падіння буде підтримуватися і для тренувань: якщо ти впадеш з велосипеду або сильно спіткнешся під час жорстокого тренування, то годинник зможе зв'язатися з аварійними службами.

Алюмінієва версія Series 7 буде доступною в п'яти кольорах: чорному, золотистому, синьому і червоному, а також темно-зеленому, який поєднується з новим посиленим ремінцем.

А якщо ти любиш часто міняти ремінці, тобі сподобається і те, що Apple Watch 7 отримали нові ремінці від Nike і Hermes. При цьому не поспішай викидати старі ремінці, адже вони також підійдуть до нових пристроїв. Ціна нової серії Apple Watch у Цитрусі стартує від 15 999 гривень.

Ну і тепер про найголовніші новинки! Очікуваний всіма смартфон показали відразу в чотирьох моделях:

iPhone 13 і iPhone 13 mini (на 128, 256, 512 ГБ)

iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max (на 128, 256, 512 ГБ, 1ТБ)

iPhone 13: новий лук і менше чубчик

Новинки зроблені з супер-міцного водонепроникного скла, а екран тепер на 28% яскравіше навіть при сонці. Розміри екрану залишилися незмінними: базова версія з діагоналлю 6,1 дюйма, а mini — 5,4 дюйма. Але всіма усіма обговорюваний «чубчик» дійсно став меншим на 20%, звільнивши більше місця в статус-барі.

Ти оціниш здатності смартфонів, адже вони тепер працюють на новому чіпі A15 Bionic, який більш продуктивний і більш енергоефективний у порівнянні з торішнім чіпом A14 Bionic. Тім Кук зазначив, що Apple на 2 роки випереджає конкурентів з новим 6-ядерним процесором.

Час роботи iPhone 13 збільшено на 2,5 години. У свою чергу, тринадцятий mini збільшив час роботи на 1,5 години в порівнянні з iPhone 12 mini.

Основних камер в iPhone 13 і iPhone 13 mini залишилося 2, але тепер вони розташовані по іншому. Камери можуть похвалитися появою кіно-ефектом і новою супер-здатністю розмиття фону в реальному часі під час запису відео. Поліпшили в нових моделях і нічний режим. Погодься, це сильно.

Вартість iPhone 13 у Цитрусі від 29 999 гривень, а iPhone 13 mini від 25 999 гривень. Ти вже можеш оформити попереднє замовлення новинок в 5 нових кольорах на сайті Цитрусу.

Терабайтні iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max

Що стосовно найсильніших версій нового смартфону, діагональ екранів нових моделей не змінилася, а «чубчик» пристроїв також, як і в базовій версії, став меншим на 20%.

Працюють новинки також на чіпі A15 Bionic. На тебе чекає максимально якісніше зображення, повний колір, унікальне сприйняття буде запущено програму, фоторедакторів, ресурсномістких ігор. Частота оновлення екрану досягне 120 Гц, і в разі необхідності система може знижувати її, роблячи більш оптимальною для задач твого смартфону. Це означає, що батарея буде служити довше: iPhone 13 Pro працює на 1,5 години більше iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max — на 2,5 години довше iPhone 12 Pro Max.

Apple відзначає, що ці моделі смартфона отримали абсолютно нову систему камер і на iPhone 13 Pro Max тепер можна знімати повноцінні фільми. Основний модуль буде краще себе проявляти в умовах недостатнього освітлення за рахунок збільшеного сенсора, ультраширик також удосконалено, а телеоб’єктив тепер підтримує 3-кратний зум, за рахунок чого діапазон оптичного наближення становить 6х. Всі три камери підтримують нічний режим, а в макро-режимі можна знімати з відстані від 2 сантиметрів.

Крім доступних конфігурацій на 128, 256 і 512 Гб з'явилися моделі і на 1 Тб вбудованої пам'яті. І це круто, якщо ти створюєш багато контенту, або працюєш з великою кількістю файлів.

iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max виконані в чотирьох кольорах: графіт, золото, срібло і новому світло-синьому кольорі Sierra Blue. Поспішай зробити попереднє замовлення, адже вартість iPhone Pro у Цитрусі від 37 999 гривень, а iPhone Pro Max від 41 999 гривень.