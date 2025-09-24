У iPhone 17 знайшли перші проблеми з Wi-Fi: що відомо

У чому полягає проблема

За словами власників, Wi-Fi періодично відключається і знову підключається після розблокування смартфона. Через це страждає і система CarPlay, яка використовує Wi-Fi для роботи в автомобілі.

Багато хто також зазначає, що проблема частіше виникає, коли вони носять Apple Watch, прив'язані до смартфона і розблоковані, хоча поки що не ясно, чи є це обов'язковою умовою збою.

Що відомо зараз

Невідомо, чи пов'язана помилка із "залізом", чи з програмним забезпеченням, однак подібні баги компанія зазвичай усуває з оновленнями iOS.

Скоро вийде версія iOS 26.0.1, але поки що немає інформації, чи буде в ній виправлено цей збій.

Новий Wi-Fi чип в iPhone 17

Усі чотири моделі лінійки iPhone 17 отримали новий чип Apple N1, розроблений компанією для підтримки Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread. Раніше iPhone використовували чіпи Broadcom.

"Багато хто не знає, що точки доступу Wi-Fi допомагають пристрою визначати місце розташування, знижуючи навантаження на GPS. Завдяки N1 це можна робити більш ефективно і з меншими витратами енергії", - заявив віцепрезидент Apple з бездротових технологій Арун Матіас про енергоефективність нового чіпа.

У пресрелізах Apple також зазначала, що новий чип покращує роботу AirDrop і Personal Hotspot. Однак для частини користувачів він, схоже, став причиною перебоїв із Wi-Fi.