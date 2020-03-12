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Новый iPhone 12 получит 3D-камеру

Новости » Телеком & IT     12.03.2020 - 15:10
Новый iPhone 12 получит 3D-камеру
Иллюстративное фото (flickr.com)

Пользователям будут доступны различные эффекты размытия, можно будет настраивать степень и диапазон

Новая модель iPhone 12 получит 3D-камеру World Facting над которой инженеры работают уже 2 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское издание Mydrivers.

По информации китайского источника, по крайней мере одна модель iPhone 12 получит совершенно новую 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.

"Эта 3D-камера может получить название World Facing, ее разработкой инженеры Apple занимаются уже более двух лет. Поставщиком основных комплектующих 3D-камеры iPhone 12 выступит компания Lumentum", - говорится в сообщении.

Отметим, что World Facting - предполагаемая название разработки, над которой инженеры Apple трудятся уже более двух лет. Скорее всего, в iPhone 12 придадут вертикально-излучающий лазер VCSEL. А он позволит iPhone точнее отделять передний план от фона, что позволит получать портретные фотографии лучшего качества, среди смартфонов.

Источники указывают на куда более качественный портретный режим. Фотографии будут сравнимы по качеству со снимками, которые сделаны на профессиональные камеры. Пользователям будут доступны различные эффекты размытия, можно будет настраивать степень и диапазон.

Напомним, новая модель iPhone 12 получит улучшенный экран, который позволит получить более плавное изображение за счет повышенной частоты обновления.

Как сообщало РБК-Украина, новый iPhone 12 будет оснащен модемом 5G. Также сообщалось, что смартфон будет доступен в двух разных по габаритам версиях. Диагональ дисплеев смартфонов составит 5,4 и 6,7 дюйма.

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