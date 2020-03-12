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IPhone 12 отримає 3D-камеру

Новини » Телеком & IT     12.03.2020 - 15:10
IPhone 12 отримає 3D-камеру
Ілюстративне фото (flickr.com)

Користувачам будуть доступні різні ефекти розмиття, можна буде налаштовувати ступінь і діапазон

Нова модель iPhone 12 отримає 3D-камеру World Facting над якою інженери працюють вже 2 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське видання Mydrivers.

За інформацією китайського джерела, принаймні одна модель iPhone 12 отримає абсолютно нову 3D-камеру, яка запропонує користувачам нові можливості.

"Ця 3D-камера може отримати назву World Facing, її розробкою інженери Apple займаються вже більше двох років. Постачальником основних комплектуючих 3D-камери iPhone 12 виступить компанія Lumentum", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що World Facting - передбачувана назва розробки, над якою інженери Apple працюють вже більше двох років. Швидше за все, iPhone 12 додадуть вертикально-випромінюючий лазер VCSEL. А він дозволить iPhone точніше відокремлювати передній план від фону, що дозволить отримувати портретні фотографії кращої якості, серед смартфонів.

Джерела вказують на багато більш якісний портретний режим. Фотографії будуть порівнянні за якістю зі знімками, які зроблені на професійні камери. Користувачам будуть доступні різні ефекти розмиття, можна буде налаштовувати ступінь і діапазон.

Нагадаємо, нова модель iPhone 12 отримає покращений екран, який дозволить отримати більш плавне зображення за рахунок підвищеної частоти оновлення.

Як повідомляло РБК-Україна, новий iPhone 12 буде оснащений модемом 5G. Також повідомлялося, що смартфон буде доступний в двох різних за габаритами версіях. Діагональ дисплеїв смартфонів складе 5,4 і 6,7 дюйма.

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