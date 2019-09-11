iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max: цена и дата старта продаж в Украине

Apple представила три новые модели смартфонов 10 сентября 2019. Какой будет цена iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и когда начнутся продажи в Украине - подробно на РБК-Украина.

Стоимость iPhone 11

На презентации Apple в Купертино были озвучены официальные цены на новинки 2019 года. Их диапазон будет изменятся в зависимости от объема флеш-памяти.

Самой доступной станет стоимость iPhone 11 на 64 Гб, более дорогие модели - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Цена iPhone 11 (64/128/256 Гб) - 699/749/849 $

Цена iPhone 11 Pro (64/256/512 Гб) - 999/1149/1349 $

Цена iPhone 11 Pro Max (64/256/512 Гб) - 1099/1249/1449 $

Сравнительно с флагманами Apple прошлого года, цена смартфонов 11 серии оказалась меньшей. Так, стоимость базовой комплектации iPhone Xr на момент презентации cоставляла 749 долларов, iPhone Хs - 999 $, iPhone Хs Max - 1099 $.

Как и в прошлом году, “бюджетный” iPhone 11 оснащен LCD-дисплеем диагональю 6,1 дюймов. Отличительной особенностью модели стал блок основной камеры из двух объективов по 12 Мп.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили блок из трех камер по 12 Мп, который позволяет создавать сверхширокоугольные снимки.

Все смартфоны 11-й серии имеют быстродействующий процессор нового поколения А13, улучшенную функцию Face ID, высокую автономность.

Фото: Цены iPhone (cкрин трансляции YouTube)

Дата начала продаж iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в Украине и цена

Предзаказ на презентованные модели iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в мире будет открыт в пятницу, 13 сентября. Продажи смартфонов начнутся уже 20 сентября.

Первыми купить новые Phone 11 смогут жители США, государств западной Европы, Сингапура, Японии и другие страны "первой волны".

В Украине сроки начала продаж новинок Apple в прошлые годы сдвигались ориентировочно на месяц от официальной даты. Таким образом, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max украинцы смогут приобрести в конце октября 2019.

Ряд украинских интернет-магазинов уже открыл предварительный заказ на iPhone 11, однако цена смартфонов будет выше их стоимости на американском рынке.

Ранее сообщалось, что компанию Apple обвинили в нарушении китайских законов.

Также стало известно, что Apple работает над технологией подэкранного сканера Touch ID, которая появится в линейке iPhone 2020 года.