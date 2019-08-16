Новый iPhone 11 получит экран как у главного конкурента

Новый iPhone 11 будет оборудован таким же дисплеем, какие установлены в смартфонах Samsung Note 10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5mac.

В предыдущих моделях iPhone X и iPhone Xs использовался экран LT2. В новом флагмане от Apple будет M9. Такой же дисплей использовался во флагманских моделях Samsung Note 10.

Apple уже давно использовала дисплеи производимые Samsung, однако это первый случай, когда iPhone будет иметь идентичный экран, как и флагманские модели своего главного конкурента на рынке.

Новые модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max выйдут уже в сентябре.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что новый iPhone будет иметь обновленный дизайн. С корпуса смартфона пропадет надпись "iPhone". По мнению разработчиков их продукт стал хорошо узнаваемым и не нуждается в логотипе.

Также новые модели iPhone получат поддержку стилуса Apple Pencil. Стилус Apple был представлен еще в 2015 году, однако до этогофункцию поддерживали только новейшие iPad Pro, а также iPad Air или mini.