В iOS 26 з'являться нові емодзі: що отримають користувачі iPhone

До Всесвітнього дня емодзі Unicode Consortium представив фінальний список нових смайликів, які з'являться в iOS 26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Багато хто впевнений, що емодзі розробляє Apple - але це не так. За поповнення колекції смайликів відповідає незалежна організація Unicode Consortium, і саме вона щорічно затверджує новий набір.
З більш ніж 160 запропонованих варіантів до підсумкової добірки увійшло всього вісім нових емодзі. Усі вони з'являться в одній із майбутніх версій iOS 26.
Що нового з'явиться:
Apple традиційно адаптує емодзі під свій дизайн, перш ніж випустити їх в оновленні. Хоча вони і увійдуть в iOS 26, у фінальній версії системи їх, найімовірніше, не буде - компанія зазвичай додає нові емодзі пізніше, в додаткових апдейтах.
Так, наприклад, емодзі 2024 року з'явилися в iOS 18.4 тільки в березні. Імовірно, iOS 26.1 або 26.2 принесуть новинки до кінця року.
Якщо не хочеться чекати на офіційний реліз, уже зараз можна створювати емодзі в схожому стилі за допомогою функції Genmoji - це один із найзручніших інструментів для створення персоналізованих смайликів.
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