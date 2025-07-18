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В iOS 26 з'являться нові емодзі: що отримають користувачі iPhone

Оновлення iOS 26 принесе нові емодзі (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

До Всесвітнього дня емодзі Unicode Consortium представив фінальний список нових смайликів, які з'являться в iOS 26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Багато хто впевнений, що емодзі розробляє Apple - але це не так. За поповнення колекції смайликів відповідає незалежна організація Unicode Consortium, і саме вона щорічно затверджує новий набір.

З більш ніж 160 запропонованих варіантів до підсумкової добірки увійшло всього вісім нових емодзі. Усі вони з'являться в одній із майбутніх версій iOS 26.

Що нового з'явиться:

  • Огризок яблука
  • Артисти балету
  • Спотворене обличчя
  • Хмара бійки
  • Волохата істота
  • Касатка
  • Тромбон
  • Скриня зі скарбами

Нові емодзі в iOS 26 (фото: 9to5Mac)

Apple традиційно адаптує емодзі під свій дизайн, перш ніж випустити їх в оновленні. Хоча вони і увійдуть в iOS 26, у фінальній версії системи їх, найімовірніше, не буде - компанія зазвичай додає нові емодзі пізніше, в додаткових апдейтах.

Так, наприклад, емодзі 2024 року з'явилися в iOS 18.4 тільки в березні. Імовірно, iOS 26.1 або 26.2 принесуть новинки до кінця року.

Якщо не хочеться чекати на офіційний реліз, уже зараз можна створювати емодзі в схожому стилі за допомогою функції Genmoji - це один із найзручніших інструментів для створення персоналізованих смайликів.

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