Иордания будет депортировать невакцинированных иностранных работников. По официальным данным, менее 40% жителей Иордании полностью вакцинированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа .

"Министерство внутренних дел отметило, что приезжие рабочие, не получившие двух прививок от COVID-19, начиная с 15 декабря будут депортированы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все работники могут бесплатно привиться без необходимости показывать разрешение на работу или проживание.

"В настоящее время в Иордании работает более 3,5 млн человек из Сирии, Египта, Палестины, Ирака, Ливии и Йемена", - утверждает Синьхуа.