Иордания с 1 сентября отменяет карантин. На третьем и последнем этапе плана "Безопасное лето" Иордания восстановит обучения в школе и позволит университетам открывать свои кампусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Petra .

Государственный министр Иордании по делам медиа Сахер Дудин заявил, что страна отменит оставшиеся ограничения на COVID-19, начиная с 1 сентября.

Иордания также позволит заполнить рабочие места на полную мощность, за исключением свадебных залов, которым разрешено работать лишь на 50 процентов и с ограничением на 200 человек, добавил он.

К этому времени Иордания сообщила о 797 126 инфекций COVID-19 и 10411 смертей.