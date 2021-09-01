Йорданія з 1 вересня скасовує карантин. На третьому і останньому етапі плану "Безпечне літо" Йорданія відновить навчання в школі і дозволить університетам відкривати свої кампуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Petra .

Державний міністр Йорданії у справах медіа Сахер Дудін заявив, що країна скасує решту обмежень на COVID-19, починаючи з 1 вересня.

Йорданія також дозволить заповнити робочі місця на повну потужність, за винятком весільних залів, яким дозволено працювати лише на 50 відсотків і з обмеженням на 200 чоловік, додав він.

До цього часу Йорданія повідомила про 797 126 інфекцій COVID-19 і 10 411 смертей.