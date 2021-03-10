В Иордании разрешили экстренное применение "Спутника V"

В то же время, в Европе вакцину не одобрили.

"В среду организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины "Спутник",- говорится в заявлении регулятора Иордании.

Напомним, Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины от COVID. Она продлится до тех пор, пока не будут получены все доказательства о безопасности "Спутника V"

Также Европейская комиссия заявила, что не ведет переговоры о покупке российской вакцины.