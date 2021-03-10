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В Йорданії дозволили екстрене застосування "Супутника V"

Автор: Даша Харченко

Регулятор Йорданії дозволив екстрене застосування російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Цю вакцину схвалили вже в 49 країнах.

Про це повідомив йорданський регулятор.

Водночас в Європі вакцину не схвалили.

"У середу організація з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволила екстрене застосування російської вакцини "Супутник",- йдеться в заяві регулятора Йорданії.

Нагадаємо, Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини від COVID. Вона триватиме до тих пір, поки не будуть отримані всі докази про безпеку "Супутника V"

Також Європейська комісія заявила, що не веде переговори про купівлю російської вакцини.

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