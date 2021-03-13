В Иордании 8 погибших из-за отключения кислорода в больнице. Глава Минздрава ушел в отставку

Глава Министерства здравоохранения Иордании Незир Убейдат подал в отставку после гибели 8 больных. Пациенты погибли из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны.

По словам Убейдата, он взял на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в государственной больнице города Эс-Салт.

Телеканал "Аль-Мемлеке" ранее сообщил о трагедии. Отмечалось, что состояние нескольких пациентов оценивалось как критическое. Причина отключения кислорода не указана.

Кроме того, премьер-министр Иордании Бешир аль-Хасавне сообщил о начале неотложного расследования по факту.

По его словам, расследование пройдет прозрачно, виновные понесут наказание в соответствии с законом.