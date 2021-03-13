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В Иордании 8 погибших из-за отключения кислорода в больнице. Глава Минздрава ушел в отставку

Новина українською → Иордания, Суббота 13 марта 2021 22:13
В Иордании 8 погибших из-за отключения кислорода в больнице. Глава Минздрава ушел в отставку Фото: флаг Иордании (flagof.ru)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Иордании Незир Убейдат подал в отставку после гибели 8 больных. Пациенты погибли из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны.

О своем решении министр сообщил на пресс-конференции в Аммане, передает агентство "Анадолу".

По словам Убейдата, он взял на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в государственной больнице города Эс-Салт.

Телеканал "Аль-Мемлеке" ранее сообщил о трагедии. Отмечалось, что состояние нескольких пациентов оценивалось как критическое. Причина отключения кислорода не указана.

Кроме того, премьер-министр Иордании Бешир аль-Хасавне сообщил о начале неотложного расследования по факту.

По его словам, расследование пройдет прозрачно, виновные понесут наказание в соответствии с законом.

Напомним, ранее регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Эту вакцину одобрили уже в 49 странах.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за правительственного кризиса, связанного с поставками в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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