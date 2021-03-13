У Йорданії 8 загиблих через відключення кисню у лікарні. Глава МОЗ пішов у відставку

Глава Міністерства охорони здоров'я Йорданії Незірі Убейдат подав у відставку після загибелі 8 хворих. Пацієнти загинули через відключення кисню в одній з державних лікарень країни.

За словами Убейдата, він взяв на себе моральну відповідальність за інцидент, що стався в державній лікарні міста Ес-Салт.

Телеканал "Аль-Мемлеке" раніше повідомив про трагедію. Зазначалося, що стан декількох пацієнтів оцінювався як критичний. Причина відключення кисню не вказана.

Крім того, прем'єр-міністр Йорданії Бешир аль-Хасавне повідомив про початок невідкладного розслідування по факту.

За його словами, розслідування пройде прозоро, винних буде покарано відповідно до закону.