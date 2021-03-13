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У Йорданії 8 загиблих через відключення кисню у лікарні. Глава МОЗ пішов у відставку

Новость на русском → Іорданія, Субота 13 березня 2021 22:13
У Йорданії 8 загиблих через відключення кисню у лікарні. Глава МОЗ пішов у відставку Фото: прапор Йорданії (flagof.ru)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Йорданії Незірі Убейдат подав у відставку після загибелі 8 хворих. Пацієнти загинули через відключення кисню в одній з державних лікарень країни.

Про своє рішення міністр повідомив на прес-конференції в Аммані, передає агентство "Анадолу".

За словами Убейдата, він взяв на себе моральну відповідальність за інцидент, що стався в державній лікарні міста Ес-Салт.

Телеканал "Аль-Мемлеке" раніше повідомив про трагедію. Зазначалося, що стан декількох пацієнтів оцінювався як критичний. Причина відключення кисню не вказана.

Крім того, прем'єр-міністр Йорданії Бешир аль-Хасавне повідомив про початок невідкладного розслідування по факту.

За його словами, розслідування пройде прозоро, винних буде покарано відповідно до закону.

Нагадаємо, раніше регулятор Йорданії дозволив екстрене застосування російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Цю вакцину схвалили вже у 49 країнах.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий пішов у відставку через урядову кризу, пов'язану з поставками в країну російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

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