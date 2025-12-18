ua en ru
Inzhur розігрує квартиру серед інвесторів: названо строки

Україна, Четвер 18 грудня 2025 14:46 promo
Inzhur розігрує квартиру серед інвесторів: названо строки Фото: Inzhur розігрує квартиру серед інвесторів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Кожні 300 грн інвестицій дорівнюють одному шансу виграти квартиру в ЖК "Оптимісто" (приблизна вартість - 2 млн грн) або одну з 111 подарункових інвестицій до 100 000 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення копанії.

Щоб встигнути взяти участь у розіграші, необхідно зареєструватися на сайті Inzhur, поповнити рахунок і придбати сертифікати фонду Inzhur REIT - не менше 30 штук.

Розіграш триватиме до 29 грудня включно (до 23:59), а вже 30 грудня Inzhur за допомогою рандомайзера обере переможців.

"Маючи стратегічну мету в навчанні інвестиціям 1 млн українців та українок протягом 3 найближчих років, команда Inzhur оцінила ефективність таких розіграшів, тому ми продовжили. До того ж, ми просто не могли залишити без новорічних подарунків нашу спільноту інвесторів", - зазначає засновник і СЕО Inzhur Андрій Журжій.

У 2025 році це вже четверта квартира, яку Inzhur надає в якості подарунка: раніше власником ключів від нової житлової площі від Inzhur можна було стати, беручи участь у розіграші від monobank, роблячи донати на Rusoriz від фонду "Спільнота Стерненка" та інвестуючи у фонд Inzhur REIT.

Що відомо про компанію Inzhur

Inzhur – перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику нерухомість. Співвласники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів.

Фонд Inzhur REIT - пайовий інвестиційний фонд, метою є інвестування у топову комерційну нерухомість: як у придбання діючих об'єктів, так і в будівництво нових. Прибутковість фонду становить від 9,5% річних у доларах США, дивіденди виплачуються щомісяця, а мінімальна інвестиція - від 10 гривень.

